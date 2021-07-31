Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları o an kamerada

Sosyal medyada olay olan o görüntünün Zonguldak'la alakası olmadığı ortaya çıktı.

Sosyal medyada olay olan o görüntünün Zonguldak'la alakası olmadığı ortaya çıktı.

Zonguldak'ta olduğu iddia edilen bir şahsın ormanlık alanda ateş yakma görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Video sonrası çalışma yapan Zonguldak Valiliği video ile ilgili görüntülerin Zonguldak'a ait olmadığını açıkladı. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklama şöyle "Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Çaycuma İlçemizde bir şahsın yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına ait sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan incelemede, görüntülerin Çaycuma'da çekildiğine dair bir bulgu tespit edilmemiştir. Konu ile ilgili araştırma devam etmektedir." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı