Ağaca Yıldırım Düştü, 22 Koyun Telef Oldu

Olay, Yeşilyayla Mahallesi Kayapınarı'nda meydana geldi. Ahmet Alasırta ait, ağaç altındaki 22 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.

"OLAYIN ŞOKUNU ÜZERİMDEN ATAMADIM"

Koyunlarının telef olduğunu gören Alasırt, " Yağmur sonrası koyunlara bakmaya gittim. Ağacın altında koyunlarımın cansız yattığını gördüm. Olayın şokunu hala üzerimden atamadım. Yıldırım düşmüş, Allahtan gelene yapacak bir şeyim yok. Koyunlarımın borcunu dahi ödeyemedim. Çok üzgünüm" dedi.