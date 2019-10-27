Ağaca çarpması sonucu yangın çıkan aracın sürücüsü öldü
Isparta'da ağaca çarpması sonucu yangın çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Isparta'da ağaca çarpması sonucu yangın çıkan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Hüseyin Koç (24) idaresindeki 32 FV 167 plakalı otomobil, Isparta-Atabey kara yolu İslamköy mevkisinde refüjdeki ağaçlara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Söndürülen yangında aracın sürücüsü Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Koç'un cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.
VİDEO: Ağaca çarpması sonucu yangın çıkan aracın sürücüsü öldü