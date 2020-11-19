Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı
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Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı

19.11.2020 03:23 | Son Güncelleme: 19.11.2020 04:01

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin ağaca çarpıp ikiye bölünmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Kahramanmaraş'ta aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobilin ağaca çarpıp ikiye bölünmesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Ozan Ö. idaresindeki 35 PA 393 plakalı otomobil, Binevler Mahallesi Hanefi Mahçiçek Bulvarı'nda ağaca çarparak ikiye bölündü.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Ağır yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı
Son dakika haber... KAHRAMANMARAŞ - Ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ağır yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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