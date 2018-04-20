Sarıgöl ilçesinde bir esnaf, ağaç gövdesinde gül yetiştirdi.

Yokuşbaşı Caddesi'nde esnaflık yapan Arif Özdemir, dükkanın önündeki tespih ağacının gövdesinde oluşan çürümeyi temizleyerek o alana toprak doldurup gül dikti.

Zamanla büyüyen gül için tenekeden koruma yapan Özdemir, her gün özenle gülü sulayarak bakım yapıyor.

Özdemir, doğayı ve çiçekleri çok sevdiğini anlatarak, "Ben ağaç ve çiçek yetiştirmesini çok seviyorum. Kesilen ağaçları görünce de üzülüyorum. Çiçek ve ağaç yetiştirmek kadar güzel bir olay olamaz. Hayatım yettiği kadar ağaç ve çiçek dikimi yapacağım." diye konuştu.

Ağaç gövdesinde yetiştirilen gülü gören vatandaşlar ise bir süre burayı inceliyor.