Ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı
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Ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı

11.12.2020 10:28 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:33
Ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı

ANTALYA'da hemodiyaliz hastası İbrahim Bozgüney (46), kardeşi Harun Bozgüney'in (44) bağışladığı böbrek ile yaşama tutundu.

ANTALYA'da hemodiyaliz hastası İbrahim Bozgüney (46), kardeşi Harun Bozgüney'in (44) bağışladığı böbrek ile yaşama tutundu.

Adana'da yaşayan bir çocuk babası İbrahim Bozgüney, 16 yıl önce yüksek tansiyonla başlayan sağlık sorunlarının artması üzerine götürüldüğü hastanede, böbrek hastalığı olduğunu öğrendi. Uzun süre diyet uygulanan Bozgüney'e, 27 Mart 2020 günü diyalize girmesi gerektiği söylendi. Bozgüney, Adana'da hemodiyalize girmeye başladı. Bu sırada böbrek nakli için arayışa giren Bozgüney, yakınlarının tavsiyesi ile Antalya'ya gelerek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde kardeşi Harun Bozgüney'in verici olmasında sakınca olmadığı belirlendi. 3 Eylül'de kardeşinden alınan böbrek, İbrahim Bozgüney'e nakledildi.

'KARDEŞİM CANINDAN CAN VERDİ'İbrahim Bozgüney, Antalya'da tüm doktor ve koordinasyon birimi çalışanlarının kendisiyle çok ilgilendiğini belirterek, "Özellikle organ nakli birimindeki arkadaşlar inanılmaz özveriyle çalışıyor. Yapılan muayene ve testlerim sonucunda nakil olmam gerektiği söylendi. Verici aramaya gerek kalmadı. Nakil olmam gerektiğini öğrendiğimiz anda kardeşim yanımdaydı ve hiç düşünmeden bağışçı olmak istediğini söyledi. Kardeşime yapılan testler sonucunda bağışçı olabileceği sonucuna varıldı. Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi 3 Eylül günü nakil ameliyatımızı yaptı. Doktorlarım ve kardeşim sağ olsun. Kardeşim canından can verdi ve sağlığıma kavuştum. Hakkını ödeyemem" diye konuştu.BAĞIŞÇI OLMAK İNSANLIK GÖREVİAğabeyinin böbrek nakli olması gerektiğini ilk duyduğunda hemen verici olmak istediğini söyleyen Harun Bozgüney de "Hemen işlemler için başvurduk. Her şey çok güzel geçti. Bizimle çok ilgilendiler. Kontrole geldik. Sıkıntı yok, ağabeyimin de çok iyi olduğunu öğrendik. O iyi oldukça biz de iyi olacağız" dedi.

Harun Bozgüney, herkesin mutlaka organ bağışı hakkında bilgi edinmesini tavsiye edip, korkulacak bir şey olmadığını dile getirdi. Bozgüney, "Ağabeyimin durumuna çok üzülüyorduk. Hiç düşünmeden gönüllü oldum. Bedenimizin emanetçisiyiz, hayırlı işlere vesile olmak bizim insanlık görevimiz" diye konuştu.


Ağabeyini böbreğiyle hayata bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol AKKIR

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