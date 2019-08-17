Ağabeyini bıçaklayan sanık: Şakalaşıyorduk

17.08.2019 12:50

BURSA'da tartıştığı ağabeyi Emre İlhan'ı karnından bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Kadir İlhan'ın yargılanmasına başlandı. Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Kadir İlhan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "Biz şakalaşıyorduk" dedi. Bıçak darbesiyle yaralanan Emre İlhan, "Kardeşim bana şaka yaptı" diyerek şikayetçi olmadı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım İlçesi Zümrütevler Mahallesi'nde Mart ayında meydana geldi. Uyuşturucu kullandığı öne sürülen Kadir İlhan (24), evde ağabeyi Emre İlhan (27) ile tartışmaya başladı. İki kardeşin tartışması kavgaya dönüşünce Emre İlhan, apartman boşluğuna kaçtı. Kadir İlhan ise mutfaktan aldığı bıçakla, ağabeyini karnından bıçakladı. Daha sonra evin duvarlarına kalemle, 'Kadir İlhan işi çözdü, nokta atışı yapacağım açık adres ver. Ben Azrailiniz' yazan Kadir İlhan, polis ekiplerine teslim olmamak için direnmişti. Bir süre sonra pencereden eve giren ekipler, Kadir İlhan'ı gözaltına aldı. İlhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, olayda ağır yaralanan Emre İlhan ise taburcu oldu.

'ŞAKALAŞIYORDUK, PİŞMANIM'

Bursa 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir İlhan, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Kadir İlhan, bıçakla yaraladığı ağabeyi Emre İlhan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Kadir İlhan, "Biz şakalaşıyorduk. İsteyerek bıçaklamadım. Pişmanım" dedi.

Emre İlhan ise kardeşinin doğru söylediğini belirterek, "Kardeşim bana şaka yaptı. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



Kaynak: DHA