Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten öldü - Haberler
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Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten öldü

ZONGULDAK'ta, eski muhtar Bülent Ulubay'ın (69) hayatını kaybetmesinden 11 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören kardeşi İsmail Ulubay (49) da yaşamını yitirdi.

ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ta, eski muhtar Bülent Ulubay'ın (69) hayatını kaybetmesinden 11 gün sonra aynı hastanede kendisi gibi koronavirüs tedavisi gören kardeşi İsmail Ulubay (49) da yaşamını yitirdi.

Terakki Mahallesi'nde 17 yıl muhtarlık yapan Bülent Ulubay, kardeşi İsmail Ulubay'ın koronavirüse yakalandığını duyunca ziyaret için gittiği İstanbul'dan Zonguldak'a döndü. Bülent Ulubay da bu sırada koronavirüse yakalanınca kardeşinin tedavi gördüğü Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağabey- kardeş, sağlık durumları ağırlaşınca hastanenin yoğun bakımında yan yana entübe edildi. Bülent Ulubay, 22 Kasım'da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. İsmail Ulubay ise bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İsmail Ulubay'ın cenazesinin, yarın ağabeyinin mezarının yanında toprağa verileceği öğrenildi.


Ağabeyinden 11 gün sonra kendisi de koronavirüsten öldü

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