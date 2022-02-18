Afyonkarahisarlı öğrenciler radyodan Türkiye'ye seslenecek

Afyonkarahisar 125. Yıl Ortaokulu öğrencileri TRT Radyo 1' de düzenlenen 'Benim Şehrim Benim Hayatım' programıyla Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardan Türkiye'ye seslenecekler.

TRT Radyo 1'de yayımlanan 'Benim Şehrim Benim Hayatım ' programıyla farklı şehirlerden, ortaokul öğrencileri kocaman yürekleriyle kendi şehirlerini ve kendi hayatlarını anlatıyor. Dilek Oral tarafından hazırlanan program da mikrofon sadece çocuklara ait en çok çocuk sesinin duyulduğu program çocukların dünyalarını tanınmasını sağlıyor.

Birçok ilde çocukları mikrofonla buluşturan program bu hafta Afyonkarahisar 125. Yıl Ortaokulu öğrencilerini misafir edecek. 19 Şubat-26 Şubat ve 5 Mart tarihlerinde saat 10.30'da Afyonkarahisarlı çocukların sesleri TRT radyo 1 dinleyicileri ile buluşacak. 19 Şubat Cumartesi saat 10.30'da programın ilk bölümü yayınlanacak. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel