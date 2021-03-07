Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çay'da incelemelerde bulundu
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Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çay'da incelemelerde bulundu

07.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:24
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çay'da incelemelerde bulundu

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çay ilçesinde bir takım ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Çay ilçesinde bir takım ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Çay Kaymakamlığının ziyaretinin ardından Vali Çiçek, Kadın Kültür Evi, Kadın Kooperatifi Gıda Üretim Merkezi, Gençlik Merkezi ve kente yeni yapılacak Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Vali Çiçek, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "Afyonkarahisar'ımız birçok konuda öncü olduğu gibi Kadın Kültür Evlerinde bir model ve örnek ortaya koydu. Bugün 20 Kadın Kültür Evi'miz faaliyettedir. Üretilen ürünlerin pazarları oluşmaya başladı. İnternet üzerinden satışlar da son hızıyla devam ediyor. Çay ilçemizdeki Kadın Kültür Evi'mi Afyonkarahisar'da en mükemmel olan ilk üç içerisinde. İlçe kaymakamımız ve belediye başkanımız gece gündüz çalışıp bu binayı restore ederek kadınlarımızın hizmetine sundular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da Vali Gökmen Çiçek'in öncülüğünde ilçelere kurulan Kadın Kültür Evleri ve Kadın Kooperatiflerinin alternatif üretim modeli haline geldiğini vurguladı.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı da ilçenin özlemle beklediği çalışmaların sırasıyla yapıldığını ve kısa sürede halkın keyifli vakit geçirebileceği Millet Bahçesi'nin de tamamlanacağını ifade etti.

Vali Çiçek ile Özkaya'nın ziyaretlerine, Çay Kaymakamı Mehmet Durgut, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Çay İlçe Başkanı Kadir Çetin, daire müdürleri ve meclis üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

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