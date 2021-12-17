Afyonkarahisar Valisi Çiçek ile Belediye Başkanı Zeybek, Anıtpark Kafe'nin açılışını yaptı

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yapımı tamamlanan Anıtpark Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi.

Çiçek, belediye iştiraki Yüntaş A.Ş'ye ait Anıtpark Kafe'nin açılışında yaptığı konuşmada, işletmenin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek Afyonkarahisar'a hayırlı uğurlu olmasını ifade etti.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de hizmete aldıkları Anıtpark Kafe'nin modern ve çağın gereksinimlerine uygun olduğunu belirtti.

Tesisi Afyonkarahisar halkının kullanıma sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Anıtpark Kafe ile birlikte sosyal tesislerimizin sayısını 10'a çıkarttık. Halkımız ne isterse onu yapmaya devam edeceğiz. Tek gayemiz şehrimize hizmet etmek. Bundan da büyük onur ve gurur duyuyoruz. Tesisimizin kazancı bol, çalışanları sağlıklı olsun diyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Konuşmaların ardından işletmenin açılışı yapıldı.

Programa, Çiçek ile Zeybek'in yanı sıra, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, daire müdürleri ve davetliler katıldı.