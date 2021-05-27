AFYONKARAHİSAR 'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İKİNCİ MÜZESİ AFYONKARAHİSAR'A YAKIŞIR'

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Afyonkarahisar'da yapımı süren Türkiye'nin en büyük ikinci müzesinin inşaatını inceledi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Afyonkarahisar'da yapımı süren Türkiye'nin en büyük ikinci müzesinin inşaatını inceledi. Vali Çiçek, Türkiye'nin en önemli kültürel değerleri bizde, işte onu sergileyecek bir alanımız yoktu. İnşallah Kybele Heykeli'ni de buraya aldıktan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi Afyonkarahisar'a yakışırdı dedi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, merkezde inşaatı süren Türkiye'nin en büyük ikinci müzesini inceledi. 25 bin metrekare kapalı alanı bulunan müzenin inşaatında birçok alanda inceleme yapan Çiçek ve Eroğlu, yüklenici firmanın alanda sorumlu olan mühendisinden bilgiler aldı. Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Eroğlu, inşaat hakkında yaptığı değerlendirmeden sonra Kybele Heykeli'ne dikkati çekti. Afyonkarahisar'da yapımı süren müzenin önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, ABD'de ortaya çıkan Kybele Heykeli. Bu dünyaca meşhur bir heykeldi. Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanlığımızın gayretleriyle ABD'den Türkiye'ye 10 Aralık'ta getirildi. Şu anda İstanbul'da ama inşallah bu dünyaca meşhur olan heykel müzenin açılışı ile birlikte buraya getirilecek. Gerçekten burası Afyon'un tanıtımı için Türkiye'nin tanıtımı için çok önemli bir merkez dedi.

Veysel Eroğlu'na müze inşaatında sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eden Vali Gökmen Çiçek, müze yatırımının Afyonkarahisar için önemli olduğunu vurguladı. Vali Çiçek, Gizemli şehiriz diyoruz, tarihi şehiriz diyoruz, kültür şehriyiz diyoruz ki öyleyiz. Türkiye'nin en önemli kültürel değerleri bizde, işte onu sergileyecek bir alanımız yoktu. İnşallah Kybele Heykeli'ni de buraya aldıktan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci müzesi Afyonkarahisar'a yakışırdı. Sayın Bakanımızın, vekillerimizin öncülüğünde Afyonkarahisar'da olacak inşallah diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı