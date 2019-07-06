Afyonkarahisar Taşoluk'tan Avrupa'ya polen ihracatı

Firma Sorumlusu Ahmet Akdi;"Arıcılarımız güzel bir gelir elde etti"

"Fas ve Katar'la anlaşma yapacağız"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar ve çevre illerde arıcıların ürettiği polenler Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi'ndeki tesiste işlenerek; İspanya, Fransa ve Belçika'ya gönderiliyor.

Afyonkarahisar'da son 3 yılda polen üretimi hız kazandı. Arıcılardan toplanan polenler, hem yurt dışına ihraç ediliyor hem de iç pazarda tüketiliyor. 2017 yılında Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk Beldesi'nde bulunan bir firma polen üretimine başladı. O günden bugüne polen bölgede önemli bir gelir kapısı haline geldi. Taşoluk Beldesi'nde bulunan firma arıcılardan yılda yaklaşık 30 ton polen topluyor. Yaş polenler Belcika, Fransa, İspanya'ya ihraç edilirken, kuru polen ise daha çok iç piyasada tüketilmeye yönelik hazırlanıyor. Firmanın bir sonraki hedefi Afyonkarahisar polenini Fas ve Katar piyasasına satmak.

"Fas ve Katar ile anlaşma yapacağız"

Firma sorumlusu Ahmet Akdi yaptığı açıklamada, bölgede arıcılık sektörüyle ilgilenenleri yaş polen üretimine teşvik ettiklerini söyledi. Yaş polen üretimine başlayan arıcıların güzel bir gelir kapısı elde ettiğini ifade eden Akdi, "Arıcılarımız baldan sonra ikinci bir kara geçti. Bu yılki polen rekoltesi geçen yılki rekolteyle aynı olacak gibi görünüyor. Çünkü polen üreticimiz fazlalaştı. 9-10 tona yakın tekrar bir yaş polen bekliyoruz, üretimde. 20 tonda kuru polen bekliyoruz. Biz bu polenleri Belçika, Fransa, İspanya gibi ülkelere gönderiyoruz. Şuanda Fas ve Katar ülkeleriyle de anlaşmalar yapacağız inşallah" dedi.

"Pazarlama ve üretimde hiçbir sıkıntımız yok"

Polen üretiminde ve pazarlamasında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını aktaran Akdi, "Arıcımız artık ürettiği balı satamaz hale geldi. Baktığımız zaman polen daha karlı olduğundan dolayı üretici daha fazlalaştı. Yıllık baktığımız zaman arıcı kovan başına 8-10 kilogram polen alıyor. Aldığı zaman bu poleni daha iyi değerlendiriyor. Daha güzel bir pazar oluşturuyor. Gerek bizim açımızdan gerek onların açısından. Pazarlama ve üretimde hiçbir sıkıntımız yok inşallah daha iyiye gidecek" ifadelerini kullandı.

Günlük yaş ve taze olarak geliyor

Firma Sorumlusu Murat Akdi ise polenleri günlük araçlarla topladıkları dile getirdi. Yaş ve taze olarak işletmelerine getirdikleri polenleri çeşitli aşamalardan geçirerek tüketimi hazır hale getirdikleri söyleyen Akdi, "İşletmemizde bu ürünler yaklaşık 4 aşamadan geçiyor. Önce makinelerde gıda kodeksinin vermiş olduğu değerler doğrultusunda kurutuyoruz. Daha sonra fan sistemi, eleme ve temizleme aşamasından geçtikten sonra paketlenip renk ve tat oranlarına göre ayrılıyor. Daha sonra ise, paketlenip satışa hazır bir konuma getiriliyor" diye konuştu.

Polen üreticisi Yaşar Akdi ise, günlük ürettikleri poleni toplayarak kasabalarında bulunan firmaya teslim ettiklerini belirtti. Polen işini severek yaptıklarını kaydeden Akdi, sektörle ilgilenen tüm arıcılara polen üretme tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İHA