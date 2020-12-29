AFYONKARAHİSAR - Soylu: "Terörden dağlar temizlendi aynı zamanda oralardaki hayvancılık arttı"
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AFYONKARAHİSAR - Soylu: "Terörden dağlar temizlendi aynı zamanda oralardaki hayvancılık arttı"

29.12.2020 16:56 | Son Güncelleme: 29.12.2020 17:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar'da düzenlenen "Tanık Koruma Dairesi Başkanlığı Birim Amirleri Strateji ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.(5)

AFYONKARAHİSAR - Soylu: 'Terörden dağlar temizlendi aynı zamanda oralardaki hayvancılık arttı'
AFYONKARAHİSAR - Soylu: 'Terörden dağlar temizlendi aynı zamanda oralardaki hayvancılık arttı'
AFYONKARAHİSAR - Soylu: 'Terörden dağlar temizlendi aynı zamanda oralardaki hayvancılık arttı'
AFYONKARAHİSAR - Soylu: 'Terörden dağlar temizlendi aynı zamanda oralardaki hayvancılık arttı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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