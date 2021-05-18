AFYONKARAHİSAR ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERDEN 'HDP'YE BAKANLIK VERİLEBİLECEĞİ' AÇIKLAMALARINA TEPKİ

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, katıldıkları televizyon programında CHP'li iki eski milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

TÜRKİYE Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, katıldıkları televizyon programında CHP'li iki eski milletvekilinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'ye bakanlık verilebileceği sözlerine basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Dernek binasındaki açıklamaya şehit aileleri ve gaziler de katıldı. Dernek Başkanı Emre Öztürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi

Yaklaşık iki gün önce bir siyasi partinin eski iki milletvekilinin, eli kanlı bebek katilinin PKK terör örgütünün siyasi uzantısı ve gazi meclisimizde temsilcisi olan partiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'iki tane bakanlık verilebilir' ifadeleri vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kemiklerini bir kez daha sızlatmış, çok kıymetli şehit ailelerimizin yaralarını derinden yaralamış ve korlaştırmıştır. Kim terör örgütü seviciliği yapıyorsa, kim kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapıyorsa, başta şehit ailelerimiz, gazilerimiz olmak üzere bu kişilere ve temsilcilerine haklarımızı helal etmiyoruz. Terörden beslenen PKK ve uzantıları ile tüm devlet düşmanlarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Haklarımızı ne bu dünyada ne de ahrette hesap gününe kadar helal etmiyoruz. Hiçbir siyasi partide terör sevicisi istemiyoruz. Tüm şehitlerimize, ahirete irtihal etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, çok kıymetli şehit ailelerimize ve gazilerimize sabırlar ve şifalar diliyorum. Son olarak bu topraklar çok hain gördü ama bilinmeli ki Türk milleti hepsini tarihe gömdü ve de öyle de olacaktır.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı