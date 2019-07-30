AFYONKARAHİSAR Sandıklı'da orman yangını

Sandıklı'da orman yangını

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Yangında 5 hektar meşe ormanı zarar gördü.

Sandıklı'ya bağlı Akharım beldesi Karadağ mevkisi Şerban korusunda öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, Afyonkarahisar, Sandıklı ve Akharım'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma kapsamında yangın kontrol altına alınırken, 5 hektarlık alandaki meşe ağaçlarının yandığı belirtildi.

Kaynak: DHA