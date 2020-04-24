AFYONKARAHİSAR Mahallenin 10 yıllık Ramazan davulcusu yine mesaide Mahallenin 10 yıllık Ramazan davulcusu yine mesaideAFYONKARAHİSAR'da 10 yıldır Ramazan aylarında davul çalan Mücahit Cirit ile arkadaşları, ilk sahurda mesaisine başladı.

Mahallenin 10 yıllık Ramazan davulcusu yine mesaide

AFYONKARAHİSAR'da 10 yıldır Ramazan aylarında davul çalan Mücahit Cirit ile arkadaşları, ilk sahurda mesaisine başladı.

Ramazan ayında gelenek haline gelen ancak koronavirüs salgını nedeniyle görev verilip verilmeyeceği bir süre tartışıldan Ramazan davulcuları ilk mesailerini yaptı. Afyonkarahisar'da da 4 arkadaştan oluşan Ramazan davulcuları, Eşrefpaşa Mahallesi'ndeki tüm sokakları tek tek dolaşarak vatandaşları sahur yapmaları için uyandırdı. Ramazan davulcuları, "Şekerim var ezilecek, ince tülbentlerde süzülecek, kalk ahali kalk çok evim var gezilecek" diyerek vatandaşları uyandırdı.

Doğma büyüme Afyonkarahisarlı olduğunu söyleyen davulcubaşı Mücahit Cirit, "Bu mahallede doğdum ve büyüdüm ama Burdur'da okuyorum. Çocukluğumda başladım ve 10 yıldır mahallemizin Ramazan davulunu çalıyorum. Bu yıl da bahşiş olmamasına rağmen gönlümüzden koptu ve mahallemizin halkı memnun olsun, mutlu olsun diye bu yıl da davulumuzu çalıyoruz. Yeni manilerimiz var. Ekibimizde birkaç arkadaşımız daha var. İlerleyen günlerde halk oyunları ile klarnetimizle, darbukamızla devam edeceğiz inşallah" dedi.

Kaynak: DHA