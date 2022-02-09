Afyonkarahisar-Konya karayolunda buzlanma ve kazalar nedeniyle 2 saattir ulaşım sağlanamıyor

Afyonkarahisar-Konya karayolunun yaklaşık 20 kilometresi yolda oluşan buzlanma ve kazalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Yolda 2 saattir bu yana trafik akışı sağlanamıyor.

Karayolunun Afyonkarahisar çıkışı ile Çay ilçesi arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik kısmı buzlanma ve kazalar nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolunun Çay ilçesine bağlı Pazarağaç kavşağı yakınlarında kayan 42 ABK 835 plakalı tır önünde seyreden 50 AC 835 plakalı tıra arkadan çarptı, ona ise en arkadan gelen 34 BUT 076 plakalı otomobil çarptı. Bu kazada ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlar yolu kapatırken, bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar yol kapalı olduğu için 112 Acil servis ambulanslarının ters istikametten gelmeleri ile ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KARAYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Polis ve jandarma ekipleri güvenlik gerekçesi ile otomobil ve ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermezken, karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saattir çift yönlü olarak ulaşıma kapalı olan yolda sadece polis, ambulans ve görevli araçlarının geçişlerine izin veriliyor.

Buzlanmadan dolayı yoldan çıkan bir başka otomobil ise yol kenarındaki refüje girerek durabildi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu araçta ölen ya da yaralanan olmazken, sürücünün kazadan dolayı hayli korktuğu gözlendi.

Öte yandan, kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler bir an önce trafiğin açılmasını bekliyor.

(Gökten Ceylan/İHA)