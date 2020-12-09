Afyonkarahisar kentsel dönüşüme hazırlanıyor
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Afyonkarahisar kentsel dönüşüme hazırlanıyor

09.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:06
Afyonkarahisar kentsel dönüşüme hazırlanıyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Mısri Mahallesi-İmaret Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Cirit Kayalığı Millet Bahçesi'nin ihale tarihlerinin belli olduğunu açıkladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek Mısri Mahallesi-İmaret Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi ile Cirit Kayalığı Millet Bahçesi'nin ihale tarihlerinin belli olduğunu açıkladı.

Başkan Zeybek'in girişimleri, Afyonkarahisar milletvekillerinin desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak, Millet Bahçesi'nin ihalesi 15 Şubat 2021, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ihalesinin ise 25 Şubat 2021'de yapılacağı kaydedildi.

Her iki vizyon projenin hayata geçecek olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Zeybek, Mısri mahallesi ile İmaret Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesinde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti. Başkan Zeybek, "Kentsel Tasarım Projesi çalışmaları TOKİ iştiraki şirket tarafından yapılırken geleneksel mimariye uygun konutlar planlandı. Seçim döneminde Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerde Afyon'da iki bölgede Kentsel Dönüşüm yapılması hususunda söz vermiştik. Bakanımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde birinci etap olarak Mısri ve İmaret Camii Çevresinde 250 ila 300'er konutun yapılması hedefleniyor. Proje çalışmaları tamamlandı, ihale aşamasına gelindi. Hatırlanacağı üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından oluşturulan Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisimiz de açılmıştı. İrtibat Ofisi'nde hak sahiplerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca proje ile ilgili ön talepler toplanıyor. Hak sahiplerinin proje alanı veya rezerv alan içerisinden konut sahibi olmak veya taşınmaza ait bedelin nakit olarak ödenmesi hususları yine bu büromuzda görüşülüyor" dedi.

"Muhteşem bir proje olacak"

Cirit Kayalığı Millet Bahçesi proje ihalesinin ise 15 Şubat 2021 tarihinde yapılacağını açıklayan Başkan Zeybek, "Yine şehrimizde vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda seçim öncesi vaatlerimizden olan Cirit Kayalığı Millet Bahçesi projemizde de ihale aşamasına geldik. Hatırlanacağı üzere Ali Çetinkaya Garı'nda bulunan yeşil alanlar, projeye dahil edildi. Şehrimize muhteşem bir eser kazandıracağız. Şehrimizin merkezinde tüm vatandaşlarımızın faydalanacağı kaliteli ve sağlıklı zamanlar geçireceği örneğine az rastlanan güzellikte bir aktif yeşil alan olacak. Afyonkarahisar'a vaat ettiğimiz projeleri tek tek yerine getireceğiz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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