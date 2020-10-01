"Afyonkarahisar kan veriyor" kampanyası başlatıldı

Afyonkarahisar'da kan bağışının önemine dikkati çekmek için "Afyonkarahisar kan veriyor" kampanyası başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kan bağışının önemine dikkati çekmek için "Afyonkarahisar kan veriyor" kampanyası başlatıldı.

Anıtpark önünde gerçekleştirilen kampanya Vali Gökmen Çiçek'in katılımlarıyla gerçekleşti.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde kan stoklarında azalma olduğunu belirterek, "Bu azalmayı görerek, bir an önce bununla ilgili 'biz de varız, bir şeyler yapmalıyız' diye düşünüp ortaya çıkan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Büyük bir salgınla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Çiçek, şehirde pandemiye ilişkin resmi açıklamalar dışındaki söylemlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çiçek, "Afyonkarahisar'da rakamların düştüğü doğrudur. Ama rakamların düştüğünü bile söylemekten korkar haldeyiz. Bir anda bunun patlama yapma ihtimali var. Şu an kontrolümüz altında." diye konuştu.

Vali Çiçek, konuşmasının ardından kan bağışında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay