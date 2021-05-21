Afyonkarahisar'ın en büyük camisi kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı
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Afyonkarahisar'ın en büyük camisi kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı

Afyonkarahisar'ın en büyük camisi kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkrahisar'ın en çok cemaat kapasitesine sahip Hacı Mehmet Sayın Camii bugün eda edilen cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Afyonkrahisar'ın en çok cemaat kapasitesine sahip Hacı Mehmet Sayın Camii bugün eda edilen cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Afyonkarahisar Dörtyol mahallesinde hayırsever bir işadamı tarafından yaptırılan ve 4 bin 600 metrekarelik kapalı alana sahip olan camii, 3 bin 500 cemaat kapasitesine sahip. Afyonkarahisar'ın bugüne kadar yaptırılan en büyük camisi olan Hacı Mehmet Sayın Camii, Selçuklu mimarisine göre tasarlandı.

Cami ilk cuma namazı ile birlikte ibadete açılırken cuma namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı kıldırdı. Cuma hutbesi sonrası bu camiyi Afyonkarahisar cemaatine kazandıran Mehmet Sayın ve Sayın ailesine teşekkür eden Müftü Kazancı, "Mehmet Sayın kardeşimiz ve çok değerli evlatları olmak üzere bizzat kendileri bu caminin inşasını yaptılar. Allah razı olsun kendilerinden, teşekkür ediyorum, şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim bu ve buna benzer ibadet mahallerimizi hem çoğaltsın hem de ibadet mahallerimizi yapanların sayılarını arttırsın. Rabbim başta Sayın ailesi olmak kaydı şartıyla bugüne kadar sadakayı cariye hükmünde olan hayır ve hasenat kurumlarına bir tuğla dahi olsa yardımda bulanan, destekte bulunan bütün kardeşlerimin hayırlarını kabul eylesin" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'ın en büyük camisi kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı
Afyonkarahisar'ın en büyük camisi kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı
Afyonkarahisar'ın en büyük camisi kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı
Afyonkarahisar'ın en büyük camisi kılınan ilk cuma namazıyla ibadete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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