Afyonkarahisar'ın dolgulu köftesi ile yumurtalı pidesi tescillendi

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın dolgulu köftesi ile yumurtalı pidesine Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesi verildi.

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'ın dolgulu köftesi ile yumurtalı pidesine Türk Patent ve Marka Kurumu'nca (TÜRKPATENT) coğrafi işaret belgesi verildi.

Emirdağ Belediyesinden yapılan açıklamada, 2020 yılında dolgulu köfte ile yumurtalı pide için TÜRKPATENT'e yaptığı başvurunun sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, kentin yöresel ürünlerinin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmeye devam ettiğini aktardı.

TÜRKPATENT'e geçen yıl müracaatını yaptıkları dolgulu köfte ile yumurtalı pidenin tescilli ürünler kategorisine girdiğini kaydeden Koyuncu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Emirdağ'ımızın yumurtalı pidesi, özellikle hamur kitlesi hazırlığı, mayalama ve pişirme aşamalarıyla, özgün çarşı yemeklerimizin başında gelmektedir. Dış kaplaması ince bulgur ve kıymayla, iç harcı ise kuyruk yağı ile hazırlanan, haşlanarak pişirilen, tercihen sos ilavesiyle soğuk veya sıcak servis edilen dolgulu köftemiz yine ilçemizin en meşhur yemekleri arasındadır. Tescillenen geleneksel ürünlerimiz, gelecek kuşaklarımıza mirastır. Ticari değerlerinin hak ettiği yeri bulması amacıyla yöresel ürünlerimiz artık şehrimizin markası olacak ve ilçemizin adını her yerde duyurmaya devam edecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz