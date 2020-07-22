AFYONKARAHİSAR İki otomobil çarpıştı 4 yaralı İki otomobil çarpıştı 4 yaralıAfyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

İki otomobil çarpıştı 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sularında otogar kavşağındaki trafik ışıklarında meydana geldi. Nadire Pesen yönetimindeki 35 KPC 08 plakalı otomobille Davut Arslan'ın kullandığı 07 UG 939 plakalı otomobil çarpıştı. Her iki otomobil daha sonra kontrolden çıkarak sinyalizasyon direklerine çarparak durabildi. Kazada Nadire Pesen, Davut Arslan, Mustafa Çağlar ve Cankurt Okay çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri yardımıyla götürüldükleri Sandıklı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: DHA