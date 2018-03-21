Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksek Okulu (MYO) Halkla ilişkiler ve reklamcılık derslerini alan 20 kişilik bir öğrenci grubu, Öğretim Görevlileri Ayşegül Arıcan ve Emrah Bozkurt nezaretinde İstanbul'a teknik bir gezi düzenledi.

İstanbul'da TRT binasını ziyaret eden grup, çalışanlarca bilgilendirildi.

Teknik gezide öğrencilerin, kitle iletişim araçlarında uygulanan halkla ilişkiler çalışmaları, gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri, reklam işleyişi, reklam metni yazımı hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden Arıcan, gezinin son derece verimli geçtiğini belirtti.



Arıcan, "Düzenlediğimiz teknik gezi ile öğrencilerimiz, halkla ilişkiler ve reklamcılık konusunda merak ettiği konuları yerinde görerek öğrendi. Canlı yayını izleme, montaj yapımını yerinde görme ve stüdyoları gezme imkanı bulan öğrencilerimizin, ziyareti soru cevap şeklindeki sohbetle son buldu." dedi.

Torunlarıyla kahvaltı yaptılar

Dazkırı ilçesinde anaokulu öğrencileri dedeleri ve nineleriyle sabah kahvaltısında buluştu.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle Dazkırı Belediyesi tarafından Gülen Kora Kreş ve Gündüz Bakım Evinde bir program düzenlendi.

Dazkırı Devlet Hastanesinden gelen hemşire Bahar Kutluay burada yaşlı vatandaşlara "Evinizde ve Çevrenizde Önleminizi Alın Güvenli Yaşlanın" kitapçığı dağıtarak alzaymır hakkında bazı bilgiler verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Naciye İpek, "Dazkırı'da belediye ve diğer kurumlar olarak yaşlı vatandaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Onların işlerini kolaylaştırmak açıcından elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız." dedi.

Motosikletten düşen yaşlı adam yaralandı

Sandıklı ilçesinde motosikletten düşen 78 yaşındaki Mustafa Başalan yaralandı.

İlçenin İstasyon Caddesi'nde Mustafa Başalan, 03 LS 278 plakalı motosikleti ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosikletten düşerek yaralandı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Başalan, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Sandıklı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.