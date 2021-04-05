Afyonkarahisar'daki Konarı Köy Odasının, Atatürk Evi olarak kullanıldığı iddiası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'daki Konarı Köy Odasının, Atatürk Evi olarak kullanıldığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'daki Konarı Köy Odasının, Atatürk Evi olarak kullanıldığı iddiası

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyündeki Köy Odasının Atatürk Karargah Evi olarak kullanıldığı iddiası gündeme geldi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyündeki, tapunun 174 Ada 4 No'lu parselinde kayıtlı bulunan Konarı Köy Odası binasının, basında Atatürk Evi olarak kullanıldığı yönünde haberlerin çıktığına dikkat çekildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Köy Odasının Atatürk Karargah Evi olarak kullanıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde Atatürk evi ve/veya Atatürk Karargah Evi adıyla anılan evler, tespitli ve tescilli evler olup, ilgili evlerin restorasyon ve bakım onarımları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ilimiz Şuhut ilçesinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Başkomutanlık Meydan Muharebesinin planlandığı Hacıveli Konağı (Atatürk Evi) tescillenmiş, restorasyonlarını müteakip düzenli olarak tadilatları gerçekleştirilmektedir.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Habere konu Konarı Köy Odası'nda (Goca Oda) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığına dair hiçbir resmi kayıt mevcut değildir. Adı geçen bina özellikleri nedeniyle 06.09.1995 tarih ve 2340 sayılı kurul kararı ile tescil edilmiş olup, İscehisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince de röleve ve restorasyon projeleri yaptırılmıştır. Bu çerçevede Valiliğimizce en kısa sürede restorasyon yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir."

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Afyonkarahisar'daki Konarı Köy Odasının, Atatürk Evi olarak kullanıldığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
BULGULAR

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyündeki Köy Odasının Atatürk Karargah Evi olarak kullanıldığı iddiası gündeme geldi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Ahmet Davutoğlu
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Burak Deniz Armağan Çağlayan
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'daki Konarı Köy Odasının, Atatürk Evi olarak kullanıldığı iddiası - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 16:16:32. #1.14#
title