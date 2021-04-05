Afyonkarahisar'daki Konarı Köy Odasının, Atatürk Evi olarak kullanıldığı iddiası

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyündeki Köy Odasının Atatürk Karargah Evi olarak kullanıldığı iddiası gündeme geldi. Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, İscehisar ilçesine bağlı Konarı köyündeki, tapunun 174 Ada 4 No'lu parselinde kayıtlı bulunan Konarı Köy Odası binasının, basında Atatürk Evi olarak kullanıldığı yönünde haberlerin çıktığına dikkat çekildi.

İDDİALAR YALANLANDI

Köy Odasının Atatürk Karargah Evi olarak kullanıldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde Atatürk evi ve/veya Atatürk Karargah Evi adıyla anılan evler, tespitli ve tescilli evler olup, ilgili evlerin restorasyon ve bakım onarımları düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede ilimiz Şuhut ilçesinde yer alan ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Başkomutanlık Meydan Muharebesinin planlandığı Hacıveli Konağı (Atatürk Evi) tescillenmiş, restorasyonlarını müteakip düzenli olarak tadilatları gerçekleştirilmektedir.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Habere konu Konarı Köy Odası'nda (Goca Oda) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığına dair hiçbir resmi kayıt mevcut değildir. Adı geçen bina özellikleri nedeniyle 06.09.1995 tarih ve 2340 sayılı kurul kararı ile tescil edilmiş olup, İscehisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince de röleve ve restorasyon projeleri yaptırılmıştır. Bu çerçevede Valiliğimizce en kısa sürede restorasyon yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar devam etmektedir."