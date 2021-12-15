Afyonkarahisar'da Yunus Emre paneli düzenlendi

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde 2021 Yunus Emre ve Dünya Dili Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında panel ve yunus emre ilahilerinden oluşan konser düzenlendi.

AKÜ ANS kampüsündeki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin yönlendiriciliğini AKÜ Öğretim Üyesi Cüneyt Akın yaparken, konuşmacı olarak Osmangazi Üniversitesi'nden Erdoğan Boz, Sakarya Üniversitesi'nden Haşim Şahin ve Şair Yazar Mustafa Özçelik yer aldı.

Panelde, Prof. Dr. Haşim Şahin Yunus Emre'nin yaşadığı dönemde sosyal ve siyasi hayatı anlattı.Şair ve Yazar Mustafa Özçelik ise Yunus Emre'yi anlatarak "Nasıl anlamalıyız" sorularına cevap verdi.

Prof. Dr. Erdoğan Boz ise konuşmasında Yunus Emre'nin eserleri hakkında bilgi aktardı.

Konuşmaların ardından afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Yunus Emre'nin ilahilerinden oluşan eserlerini seslendirdi.

Etkinliğe Akü Rektör Yardımcısı Yılmaz Yalçın, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.