AFYONKARAHİSAR - Yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı - Haberler
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AFYONKARAHİSAR - Yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı

AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı belde belediyesine ait yolcu midibüsü, sis ve buzlanmanın etkili olduğu Afyonkarahisar Eskişehir kara yolu Gazlıgöl Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR - Yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı

AA / Canan Tükelay - Son Dakika Haberleri

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