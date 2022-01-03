AFYONKARAHİSAR - Yolcu midibüsü devrildi, 9 kişi yaralandı
AA / Canan Tükelay - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
ESKİŞEHİR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.
İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı belde belediyesine ait yolcu midibüsü, sis ve buzlanmanın etkili olduğu Afyonkarahisar Eskişehir kara yolu Gazlıgöl Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.