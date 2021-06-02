Afyonkarahisar'da yağan dolu ekili ve dikili alanlara zarar verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili ve dikili alanlara zarar verdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde etkili olan dolu yağışı, ekili ve dikili alanlara zarar verdi.

İlçeye bağlı Ballık köyünde gök gürültülü ve kuvvetli sağanak etkili oldu. Doluya dönen yağış, ekili alanlara zarar verdi.

Üretici Abbas Demir, dolu yağışının ürünlere zarar verdiğini belirtti.

Demir, "Yaklaşık 5 dakika gibi bir dolu yağdı. Sonuç çok kötü, Rabbim ne verirse hayırlısını versin. Arpalarımıza zarar vermiş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy