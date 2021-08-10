Afyonkarahisar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Halil İbrahim Karakahya (47) idaresindeki 07 Z 5772 plakalı tır, Afyonkarahisar - Antalya Karayolu Kazanpınar köyü yakınlarında emniyet şeridinde duran Cemal Topçu (60) yönetimindeki 37 AT 734 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Kenan Bolat (24) ve Hasan Kaban (16) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

Son dakika haberi! Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı
Son dakika haberi! Üst geçitten atlamak üzereyken polis yakaladı
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
Antalya'da sağlık çalışanlarının yıllık izinleri iptal edildi
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi, izindekiler de acilen göreve çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Tanju Özcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tuğba Özay Yusuf Güney Serdar Ortaç Süreyya Yalçın
Spor Mesut Özil Burak Elmas Merve Çoban Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 12:59:30. #1.16#

title