Tedavileri tamamlanan baykuş, kerkenez ve tavşan doğaya bırakıldı
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Tedavileri tamamlanan baykuş, kerkenez ve tavşan doğaya bırakıldı

Tedavileri tamamlanan baykuş, kerkenez ve tavşan doğaya bırakıldı
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Kültür Sanat

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kır tavşanı doğaya bırakıldı.

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (AKÜREM) tedavisi tamamlanan kerkenez, kulaklı orman baykuşu ve kır tavşanı doğaya bırakıldı.

Afyonkarahisar'da vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra yaralı olduğu anlaşılan kerkenez ve kulaklı orman baykuşu ile tavşan, AKÜREM'e getirilerek tedavi edildi. Veteriner hekimler tarafından özenle beslenerek yeniden uçabilir hale getirilen baykuş ve kerkenez ile kır tavşanı, AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ve gönüllü öğrenciler tarafından kampüste doğaya bırakıldı.Doç. Dr. Kandır, kuşların Afyonkarahisar kent merkezinde vatandaşlar tarafından, kır tavşanının ise AKÜ Kampüsü'nde yaralı halde bulunarak merkeze getirildiğini söyledi. Doç. Dr. Kandır, iki kuşun geniş bir yaşam alanı olduğunu belirterek, "Kulaklı orman baykuşu ve kerkenez Uydukent bölgesinde bulunarak bize getirildi. Gerekli tedavileri yapıldı. Üniversitenin Ahmet Necdet Sezer Kampüsü bu kuşlar için de bir yaşam alanı. Onun için burada salım yaptık. Kır tavşanı da zaten kampüste yaralı bulunarak bize gelmişti. Yuvasına dönmesi için burada saldık. Umarız uzun bir nesilleri olur. Yolları açık olsun" dedi.


Tedavileri tamamlanan baykuş, kerkenez ve tavşan doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan baykuş, kerkenez ve tavşan doğaya bırakıldı
Tedavileri tamamlanan baykuş, kerkenez ve tavşan doğaya bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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