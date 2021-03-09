AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

09.03.2021 18:41 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:51

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu.

Abdullah Güner idaresindeki 42 AIA 037 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Ordu Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmından yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü, yol üzerinde araçtan inerek itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsü Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, iş yerine gittiği sırada aracının motor kısmından dumanlarla yanmaya başladığını söyledi.

Hemen araçtan inerek itfaiyeyi aradığını dile getiren Güner, "Otomobilin hiçbir arızası yoktu. Nasıl oldu biz de anlamadık. Bir anda alev aldı. İtfaiye ekipleri de kısa sürede gelerek yangına müdahale etti. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
AFYONKARAHİSAR - Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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