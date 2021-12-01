AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

ÇINAR, DİYARBAKIR (AA) - Afyonkarahisar'da otomobilin yolcu minibüsüne arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Efe Çınar (20) idaresindeki 34 AR 9840 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Ahmet Necdet Sezer (ANS) Kampüsü yakınlarında Hüseyin Çakır'ın (37) kullandığı 03 ACB 905 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Kazada, sürücü Çınar ile otomobildeki Elmas Büke (20), Deniz Y. (15) ve minibüsteki yolculardan Cevriye Coşkun (49) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Minibüsün sürücüsü Çakır, gazetecilere, seyir halindeyken otomobilin aracına arkadan çarptığını söyledi.

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Otomobilin minibüse çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Akan trafikte sahibiyle ilerleyen at, otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu

Akan trafikte sahibiyle ilerleyen at, otomobil çarpmasından şaha kalkarak kurtuldu

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title