Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yavru köpek tedavi edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yavru köpek tedavi edildi

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yavru köpek tedavi edildi
Anadolu Ajansı / Kadir Kiper - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin çarptığı yavru köpek zabıta ekipleri tarafından Hayvan Besleme Noktasına getirilerek veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin çarptığı yavru köpek zabıta ekipleri tarafından Hayvan Besleme Noktasına getirilerek veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve zabıta görevlileri, otomobilin çarptığı yavru köpeği alarak veteriner hekime götürdü.

Muayene sonucunda herhangi hayati tehlikesi bulunmayan yavru köpeğin kırık olan ayağı veteriner hekim tarafından alçıya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ziya Selçuk Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu
Magazin Murat Boz Seda Sayan Oğuzhan Koç Ebru Gündeş
Spor Gervinho Enes Ünal Abdullah Avcı Merih Demiral Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yavru köpek tedavi edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 15:52:25. #1.16#

title