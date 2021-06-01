Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı yavru köpek tedavi edildi

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin çarptığı yavru köpek zabıta ekipleri tarafından Hayvan Besleme Noktasına getirilerek veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde otomobilin çarptığı yavru köpek zabıta ekipleri tarafından Hayvan Besleme Noktasına getirilerek veteriner hekim tarafından tedavi edildi.

Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı ve zabıta görevlileri, otomobilin çarptığı yavru köpeği alarak veteriner hekime götürdü.

Muayene sonucunda herhangi hayati tehlikesi bulunmayan yavru köpeğin kırık olan ayağı veteriner hekim tarafından alçıya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Kiper