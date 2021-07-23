Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
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Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ercan Eren (38) idaresindeki 20 B 6322 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Dereçine beldesi yakınlarında Yaşar Kuş (50) yönetimindeki traktörle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile traktörde bulunan Emine Kuş (74) yaralandı.

Yaralılar, Sultandağı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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