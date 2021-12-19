Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı - Haberler
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Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sultandağı ilçesi Yeşilçiftlik beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere öre; Yeşilçiftlik giriş kavşağında Konya yönünden Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan 42 D 2747 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direklerine çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İlk müdahalelerin ardından yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

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