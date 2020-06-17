Afyonkarahisar'da "Millet Bahçesi" projesi genişletildi
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Afyonkarahisar'da "Millet Bahçesi" projesi genişletildi

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı'nda bulunan yeşil alanlar ile Cirit Kayalığı, Millet Bahçesi projesinde dahil edildi.

Afyonkarahisar'da
17.06.2020 19:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 19:39

Afyonkarahisar Ali Çetinkaya Garı'nda bulunan yeşil alanlar ile Cirit Kayalığı, Millet Bahçesi projesinde dahil edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile DDY 7. Bölge Müdürü Adem Sivri arasında imzalanan protokol gereği Ali Çetinkaya Gar sahasında bulunan 36 bin metrekare açık alan proje kapsamında, Afyonkarahisar Belediyesi'ne kiralandı. Söz konusu alanlar Cumhurbaşkanlığımızın 100 günlük eylem planı çerçevesinde Millet Bahçesi projesine dahil edilecek. Sosyal amaçlı olarak halkın hizmetine sunulacak protokolle ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cirit Kayalığı Millet Bahçesi sahasında kalan Ali Çetinkaya Garı ve Beleş Tepe olarak bilenen yeşil kuşağın Millet Bahçesi projesine dahil edileceğini söyledi. Devlet bu süreçte Demir Yolları ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Başkan Zeybek, firmanın söz konusu alanı da içine dahil ederek muhteşem bir proje hazırladığını söyledi. Projeyle ilgili Bakanlığa önümüzdeki hafta içinde sunum yapılacağını dile getiren Başkan Zeybek, çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek hayırlı olmasını temenni etti.

"Gerekli izinleri aldık"

Devlet Demir Yolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, söz konusu alanla ilgili bölge müdürlüğünün olumlu görüşü ile tescilli gar sahası ile ilgili Eskişehir Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nden gerekli izinleri aldıklarını söyledi. DDY Genel Müdürlüğü Emlak Dairesi Başkanlığı'ndan kiralama onayını istendiğini ifade eden Sivri, 35 bin 909 metrekarelik söz konusu açık alanın Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde Millet Bahçesi olarak kullanılmak üzere Taşınmaz Kira Yönetmeliği kapsamında belediyeye kiralanmasının uygun görüldüğünü bildirerek hayırlı olmasını diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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