Afyonkarahisar'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da mermer yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında karayolundaki gizli buzlanmadan dolayı kaza yapan tır sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında karayolundaki gizli buzlanmadan dolayı kaza yapan tır sürücüsü yaralandı.

Mehmet K. yönetimindeki 03 RK 161 plakalı mermer yüklü tır, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Başağaç rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarparak yan yattı.

Olay yerine ambulans, itfaiye ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.

Hafif şekilde yaralanan tır şoförü Mehmet K'yi sağlık ekipleri ayakta tedavi etti.

Çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan tır, otoparka çekildi.

Afyonkarahisar'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı

Afyonkarahisar'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza: 31 yaralı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title