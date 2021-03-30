Afyonkarahisar'da mermer sektörü için hazırlanan proje tanıtıldı
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Afyonkarahisar'da mermer sektörü için hazırlanan proje tanıtıldı

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da mermer sektörü için hazırlanan proje tanıtıldı

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) uyguladığı Avrupa Birliği (AB) destekli Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) uyguladığı Avrupa Birliği (AB) destekli Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, termal bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, AB destekli projenin Afyonkarahisar'ın en önemli sektörü madencilik için ufuk açıcı olduğunu söyledi.

Proje ortaklarının da olduğunu dile getiren Serteser, şöyle konuştu:

"128 bin 5 Avro'luk bütçeye sahip olan 'Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi' 18 ay sürecek. Proje bütçesinin yüzde 85,89'u Avrupa Birliği fonlarından Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanacak. Mermer sektörü meslek komiteleri ile KOBİ'lere eğitim ve seminerler verilecek. Ayrıca proje çerçevesinde Almanya-Düsseldorf'ta düzenlenecek iş sağlığı fuarına katılım sağlanacak. 2 ulusal, 2 uluslararası çalıştay düzenlenecek. Projenin tanıtımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek ve 500 adet kitap basılacak. Böylece mermercilik sektöründe büyük bir farkındalık oluşacak."

Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacminin büyüklüğüne dikkati çeken Serteser, ihracat rakamları hakkında bilgi verdi.

Gümrük Birliği Anlaşmasının uygulamasında aksaklıklar yaşandığını aktaran Serteser, "Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması yapması dolayısıyla Türk üreticisi zorluk çekmektedir. Anlaşması imzalanın ülkenin ürünleri, AB'den ithal ediliyormuş gibi değerlendiriliyor. Ülkemizden AB'nin Serbest Ticaret Anlaşması yaptığı ülkelere ürün ihracı sırasında, o ülkenin gümrük vergileri ile karşı karşıya kalınıyor. Bu da haksız rekabete neden oluyor. İlgili bütün bakanlıklarımızın bu konuda girişim yaptığını biliyoruz. AB'nin bu girişimlere cevap vereceğine inanıyoruz. Böylece dış ticaretteki önemli ortaklarımızdan birisi olan AB ile ekonomik ilişkilerimiz daha da gelişir." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile ATSO Meclis Başkanı Mehmet Sıtkı Merdivenci'de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ATSO Genel Sekreteri Ali Şenol, "Mermer Sektöründe İş Sağlığı Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi" hakkında sunum yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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