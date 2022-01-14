Karısını bıçaklayarak öldüren koca, kendisini yaralayıp kafasını duvarlara vurdu - Haberler
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Karısını bıçaklayarak öldüren koca, kendisini yaralayıp kafasını duvarlara vurdu

Karısını bıçaklayarak öldüren koca, kendisini yaralayıp kafasını duvarlara vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da eşini bıçaklayarak öldüren adam ardından aynı bıçakla kendini bıçaklayıp kafasını duvara vurarak intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından katil zanlısı koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Emirdağ ilçesi İncili Mahallesi 4015 Sokakta edinilen bilgilere göre Bayram E. (50) isimli şahıs gece geç saatlerde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü eşi Emsal E., (52) isimli tartıştı.

BIÇAKLAYIP KAFASINI DUVARLARA VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram E., eşini bıçaklayıp ardından sert bir cisimle kafasına vurdu. Katil zanlısı koca eşini bıçakladıktan sonra damadını telefonla arayarak helallik istedikten sonra aynı bıçakla kendisini bıçaklayıp, kafasını defalarca duvara vurdu. Kavga seslerini duyan ailenin komşuları ise durumu polis ve 112 Acil servise ihbar ederek yardım istedi.

KARISI ÖLDÜ, KENDİ YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı karı koca çifti ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Emsal E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Koca Bayram E., ise Afyonkarahisar'da bir başka hastaneye sevk edilirken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Yorumlar (1)
Fakır:keşke kendiside gebereydi Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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