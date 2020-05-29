Afyonkarahisar'da kar yağışı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
29.05.2020 00:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 00:50
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe genelinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak bir süre sonra yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Kar yağışı nedeniyle Kumalar Dağı, beyaz örtüyle kaplandı.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünün bölgedeki radar istasyonu çalışanları, kar yağışını görüntüledi.
Kaynak: AA