Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Kaza yeri Araca sıkışan sürücünün sağlık ekipleri tarafından çıkarılması Afyonkarahisar'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.