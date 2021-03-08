Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

08.03.2021 23:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:59

Son dakika gündem haberine göre Kaza yeri Araca sıkışan sürücünün sağlık ekipleri tarafından çıkarılması Afyonkarahisar'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza yeri

Araca sıkışan sürücünün sağlık ekipleri tarafından çıkarılması Afyonkarahisar'da kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali Dağlı idaresindeki 20 ABJ 383 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunun 75. kilometresinde Ceylan Kocabaş yönetimindeki 42 Y 5583 kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan Dağlı'nın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Kamyonet ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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