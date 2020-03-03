Afyonkarahisar'da kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi

03.03.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.03.2020 17:42

Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren polis memuru Süleyman Kılıç için tören düzenlendi.

Kılıç (55) için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene, ailesi, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, daire müdürleri, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Kılıç'ın öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından dua edildi.

Daha sonra meslektaşları tarafından ambulansa taşınan Kılıç'ın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e gönderildi.

Öte yandan polis memuru Kılıç'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA