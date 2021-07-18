Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 8 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 8 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 8 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi Çiçek Tepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, durumu ağır olan Kerem Alıcı hava ambulansıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi Çiçek Tepe mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralanırken, durumu ağır olan Kerem Alıcı hava ambulansıyla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı Beldesi Çiçek Tepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Nihat Yıldırım idaresindeki 06 BOA 912 plakalı otomobil ile Abdulkadir Alıcı idaresindeki 35 AF 0886 plakalı araç çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralanan 8 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Durumunun ağır olduğu belirlenen Kerem Alıcı da hava ambulansı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bölgeye gelen polis ekipleri de çevre trafik güvenliğini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 8 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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