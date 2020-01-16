Afyonkarahisar'da işçi servisi devrildi: 13 yaralı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
Süleyman Kaplan idaresindeki 03 LG 676 plakalı servis otobüsü, Eski Hamam Mahallesi Karaağaç yolu üzerinde buzlanma sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.