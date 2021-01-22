Afyonkarahisar'da internette müstehcen yayın yaptığı öne sürülen iki kadın yakalandı
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Afyonkarahisar'da internette müstehcen yayın yaptığı öne sürülen iki kadın yakalandı

22.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:28
Afyonkarahisar'da internette müstehcen yayın yaptığı öne sürülen iki kadın yakalandı

Afyonkarahisar'da internetten müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla yakalanan iki kadın, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da internetten müstehcen yayın yaptığı iddiasıyla yakalanan iki kadın, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan çalışmalarda 2019 ve 2020 yıllarında internet üzerinden müstehcen görüntüler yayınladığı veya yayınlanmasına aracılık ettiği değerlendirilen 177 kişinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin banka hesap hareketlerinin analiz edildiğinde para transferlerinin açıklama kısmında "harçlık, arkadaş, video, show ve sohbet " ifadelerinin yer aldığı belirtilen açıklamada Afyonkarahisar'dan N.Ö. ile M.Y. isimli kadınların gözaltına alındığı ve dijital materyallerine de el konulduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.Ö. ile M.Y'nin serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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