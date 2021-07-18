Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Sedat Nihat Yıldırım (46) idaresindeki 06 BOA 912 plakalı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Çiçektepe köyü yakınlarında, Abdülkadir Alıcı (42) yönetimindeki 35 AF 0886 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan Selma Alıcı (41), Kerem Alıcı (9), Emre Yıldırım (36), Emine Yıldırım (35) Muharrem Ük (33) ile Beyza Örnek (9) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Durumları ağır olan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Haberler
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