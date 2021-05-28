Afyonkarahisar'da iğrenç olay
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Afyonkarahisar'da iğrenç olay

Afyonkarahisar'da iğrenç olay
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da biri 15 diğeri 16 yaşındaki Sevgi Evleri'nde kaçan iki kız çocuğuna fuhuş yaptırdıkları ve kız çocuklarını vatandaşları evlilik vaadiyle dolandırmada kullandıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da biri 15 diğeri 16 yaşındaki Sevgi Evleri'nde kaçan iki kız çocuğuna fuhuş yaptırdıkları ve kız çocuklarını vatandaşları evlilik vaadiyle dolandırmada kullandıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı. Tutuklanan şahıslardan birisinin fuhuş yaptırılan kızlardan birinin öz halası çıkması ise bu kadarına 'pes' dedirtti.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Sevgi Evleri Sitesi'nde devlet koruması altında iken 22 Şubat tarihinde Sülün beldesindeki ailesini ziyarete geldikten sonra kaçan 15 yaşındaki G.Y. isimli kız çocuğunun bulunmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma esnasında JASAT timi yaklaşık 6 ay önce yine Sevgi Evleri Sitesi'nden kaçan K.T. (16) isimli çocuğunun da izine ulaştı. Ardından çocukları kurtarmak için harekete geçen ekipler, 13 şahsa ait 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında Taşoluk beldesinde ikamet eden kayıp çocuk G.Y., halası Y.Y. isimli kadının evinde gizli bir bölmede bulundu. G.Y. ve K.T. isimli kız çocukları ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evleri'ne teslim edildi.

Çocuklara fuhuş yaptırdılar

Soruşturmayı derinleştiren JASAT timi kızlardan birisinin halası olan Y.Y. ile CY., AÖ. ve M.U., isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların küçük kızlara fuhuş yaptırdığı ve evlilik vaadi ile insanları dolandırmada kullandıkları ortaya çıktı. Şahısların işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 ay önce evden kaçmıştı

Öte yandan, kayıp kız çocuklarından G.Y.'nin babası B.Y., yaklaşık 3 ay önce kızlarının kendilerini ziyarete geldiklerinde evlerinden kaçtıklarını söyleyerek bulunmasını istemişti. Olayın ardından harekete geçen jandarma kayıp kızı bulduktan bir süre sonra G.Y., yine evden kaçmıştı. Babanın başvurusu üzerine ise jandarma kızı bulmak için tekrar inceleme başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
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