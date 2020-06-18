Afyonkarahisar'da heyelan; köy yolları ulaşıma kapandı AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli ve Armutlu köylerini bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bazı tarım arazileri de zarar gördü.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli ve Armutlu köylerini bağlayan yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, bazı tarım arazileri de zarar gördü. Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle yol açma çalışması başlattı.

Çay'da sabaha karşı etkili olan sağanak nedeniyle Koçbeyli ve Armutlu köylerini birbirine bağlayan yolda heyelan meydana geldi. Toprak yığınlarının dolduğu yol, ulaşıma kapanırken, Özel İdare Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı. Bölgede bazı tarım alanlarının da heyelan ve sağanaktan zarar gördüğü belirtildi.

Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu, "Sabah Karamık Gölü etrafında kurulu olan Koçbeyli ve Armutlu köyleri yolunda heyelan olmuş. Ekiplerimizi hemen gönderdik. Çalışmalara başladı. Zarar tespit çalışmalarını da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri başlattı. Can kaybımız yok. Yalnız ekili arazi biraz zarar görmüş" dedi.

Koçbeyli muhtarı Arif Ayhan ise "Sabaha karşı 03.00 sıralarında şiddetli yağmur başladı. Gün ağarmaya başladığında bizi Armutlu köyüne bağlayan yolun kapandığı bildirildi. Hemen olay yerine gittim. Heyelandan dolayı yol kaymış ve kaya parçaları yolu kapatmış. Hemen jandarmaya ve kaymakamlığa bildirdi. Özel İdare'ye ait ekipler geldi ve çalışmalara başladı. Yolu kısmen ulaşıma açtı. Yapım işlemleri de devam ediyor. Ekipler çalışıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarar gören ekili alanları tespite başladı. Tahminim 100 dekar arpa ve buğdayın ekili olduğu alan zarar gördü" diye konuştu.

Kaynak: DHA