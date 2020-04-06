Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi
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Jandarma, Afyon, 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi

Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi Maske takmayan, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine uymayan sürücüler tespit edilip yoldaki ekiplere bildirildi Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması ve Korona virüsle...

06.04.2020 18:47 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:50

Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi

Maske takmayan, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine uymayan sürücüler tespit edilip yoldaki ekiplere bildirildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması ve Korona virüsle mücadele kapsamında karayollarında havadan denetim gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar, Çay- Dinar karayolunda yapılan denetimlerde kural ihlali yapan araçlar ile Korona virüs nedeniyle maske takmayan, hijyen kurallarına uymayan, ateşi yüksek çıkan ve toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine uymayan sürücüler tespit edilerek haklarında cezai işlem uygulandı. Jandarma birimlerinin trafik denetlemelerinde etkinliğin arttırılması amacıyla uygulamaları karadan sürerken, helikopterle de havadan denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan araçları havadan tespit eden ekipler, bu araçları uygulama noktalarına bildirdi. Belirlenen kontrol noktalarında durdurulan araçlar, jandarma arama köpeği yardımıyla arandı. Kontrol noktasındaki güvenlik güçleri kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uyguladı.

Hava denetimine, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutan yardımcısı Kıdemli Albay Erol Ürküt, Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Ali Gören ile diğer yetkililer de katıldı. Yetkililer, trafik ve asayiş hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin arttırılması için bu tür hava destekli denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi

Kaynak: İHA

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Afyonkarahisar'da helikopter destekli Korona virüs denetimi
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