Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ali Telli (38) idaresindeki 03 ACP 348 plakalı hafif ticari araç, Konak Mahallesi Saray Caddesi'nde Ali Emrah Yurtalan'ın kullandığı 06 HUH 90 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler Telli ve Yurtalan yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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